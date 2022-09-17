Основателя Amazon нагло сдвинули в рейтинге богатейших людей

В списке богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index Джеффа Безоса обогнал индийский мультимиллиардер Гаутам Адани, став вторым в рейтинге. В начале этого года он был только на 14-й строчке, но сумел стремительно приумножить своё состояние до 146,9 миллиарда долларов. Акции его флагманской компании Adani Enterprises Ltd. выросли до рекордного уровня на этой неделе, а некоторых компаний его группы — более чем на 1000% с 2020 года.

"Гаутам Адани, индийский магнат, который в этом году с бешеной скоростью поднимался по рейтингу богатства, обогнал Джеффа Безоса и стал вторым самым богатым человеком в мире", — пишет агентство Bloomberg.

Сейчас Адани уступает только Илону Маску, чьи активы оцениваются в 260 миллиардов долларов. А вот состояние Джеффа Безоса, по данным агентства, сократилось до 145,8 миллиарда долларов из-за падения акций технологических компаний США.

Индийский магнат стал первым человеком из Азии, который дошёл до таких высоких "эшелонов богатства". Его конгломерат является лидером в важнейших отраслях индийской экономики. Миллиардер контролирует крупнейших в стране операторов морских и воздушных перевозок, является самым большим поставщиком газа в города, флагманом по добыче угля. И стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии, пишет журнал.