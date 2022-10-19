Садоводам напомнили, какие работы не стоит откладывать на весну

Осенью много работы в саду, например, именно в эту пору нужно взяться за высаживание саженцев, и в первую очередь плодовых. Об этом напомнила автор книг по садоводству, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Так, уточнила она, виноградом лучше заняться сейчас, потому что саженцы продают в марте, а сажать надо в мае. И у 80 процентов дачников не получается их сохранить, и в итоге они сгнивают.

"Можно сажать и смородину, и крыжовник, и яблони с грушами, и даже гортензии. Эти культуры очень рано стартуют и могут "пересидеть". Можно сажать декоративные растения — все культуры с древесным стеблем, кроме роз. А вот мягкие многолетники лучше сажать весной. Для любых хвойных растений лучшее время для посадки — это осень", — сказала Воронова в интервью радио Sputnik.

Важно учитывать температуру, отметила Воронова. Весь октябрь можно сажать до того времени, пока не похолодает до +3...+5 градусов. Позже уже плохо работает почвенная микрофлора, могут где-то не сработать микроорганизмы, да и саженцы не успеют прижиться. Если на улице +10, то это "считается самая классика", сказала эксперт Союза садоводов России. Также она посоветовала перед наступлением зимы срезать многолетние цветы. Весной ботва будет мешать — при её уборке можно повредить ростки, которые очень рано стартуют. Поэтому её надо осенью срезать и сложить в компост, уточнила специалист.

"Кроме того, в остатках стеблей мыши могут устроить норки. Ботва — ещё и рассадник всяких болезней растений: мало ли какие болезни летом появились, так они там и перезимуют. Также в грядки нужно внести подкормки, иногда золу, чтобы возобновить те вещества, которые ушли с урожаем. В ноябре надо обвязать деревья от мышей. Это обычно делается перед снегом, сейчас ещё тепло и они могут подопреть", — пояснила Воронова.