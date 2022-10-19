Боррель извинился за "расистское" высказывание и уколол Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель принёс извинение за его высказывание о Евросоюзе-"саде" и "джунглях" в других странах. Политику пришлось опубликовать заявление, в котором он попытался пояснить свои слова, признанные некоторыми расистскими.

"Я сожалею, если кто-то почувствовал себя задетым", — говорится в тексте, опубликованном от имени Борреля на сайте Еврокомиссии.

Дипломат пояснил, что подразумевал под "джунглями" рост политики силы в мире. Он заверил, что ссылка на "джунгли" не имела "расистского, культурного или географического подтекста". Боррель заверил: он считает, что "джунгли" есть везде, "в том числе и сегодня на Украине".

Глава европейской дипломатии извинился перед теми, кто истолковал его метафору как "колониальный европоцентризм". Он написал, что обладает достаточным опытом, "чтобы понимать, что ни Европа, ни Запад не идеальны и что некоторые страны Запада время от времени нарушают международное право".