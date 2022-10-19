Дачникам напомнили о риске нарваться на штраф при подготовке дачи к зиме

Завершать дачный сезон нужно не только с пользой, но и в соответствии с законом. Так, например, ни на своей, ни на общей территории категорически нельзя жечь мусор, траву, листву и иные отходы. Об этом напомнила доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. Она уточнила, что необходимо пользоваться специально оборудованными местами.

Сжигать сухие ветки и опавшие листья официально разрешено, отметила юрист, но делать это лучше согласно законодательству: в подготовленной яме глубиной не менее 30 см и больше метра в диаметре. Также подойдёт бочка или бак объёмом в кубический метр. И то и другое, отметила Солдатова, нужно располагать минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и в 30 метрах от лиственного леса.

“Ещё один нюанс — если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нём мусор вообще нельзя", — добавила Солдатова в интервью агентству "Прайм".

Неисполнение правил грозит предупреждением или штрафом. Для физлиц он составит от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, пояснила юрист.