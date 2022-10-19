"Священные коровы": Названы ресурсы России, которыми Европа не готова жертвовать ради Киева

Лоббистская работа Брюсселя по исключению алмазов из нового пакета антироссийских санкций — это просто "фарс". Об этом пишет газета New York Times. Издание указывает на то, что ЕС разрывает экономические связи с Россией в рамках поддержки Украины, а в это время некоторые европейские страны защищают отрасли, которые считают своими "священными коровами".

"Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций", — говорится в публикации.

Существуют некие "весьма любопытные" причины, по которым упомянутые товары и сектора экономики исключены из санкционных списков, пишет издание. Так, греческие дипломаты смогли-таки добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. А Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия заинтересованы в поставках российского урана, указывает газета.

"В ЕС есть священные коровы, жертвовать которыми некоторые члены блока не желают, хотя их партнёры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль", — пишет газета.