"Вы видели рынки?": Байдена признали посмешищем из-за слов об Украине

Президент США Джо Байден высказывает беспокойство за Украину, при этом не переживая за собственную страну, отметил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В том числе его разозлили слова Байдена о том, что экономика Штатов "чертовски сильна".

"Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от неё зависит и ваш пенсионный счёт. Фондовый рынок стремительно падает", — возмутился Карлсон.

Он также подчеркнул, что инфляция в США достигла рекордных показателей, в то время как Байден обвиняет в этом республиканцев. В одной из своих публикаций в соцсетях американский лидер написал, что, если его политические соперники добьются своего, "цены вырастут, а инфляция ухудшится".

"Это всё равно что съесть печенье прямо у вас на глазах, а потом заявить: "Нет, это ты съел печенье", — сказал Карлсон.