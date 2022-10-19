Песков: Путин 27 октября выступит на "Валдае"

Президент РФ Владимир Путин 27 октября выступит на пленарном заседании Валдайского клуба. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно", — приводит ТАСС его слова.

Песков не пояснил, будет ли выступление главы государства очным или по видео-конференц-связи. Он добавил, что "дорабатываются разные нюансы", и напомнил об "остающихся ограничениях по ковиду", из-за которых формат выступления может быть смешанным.

Заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится 24–27 октября в Москве. Тема звучит как "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Девиз пленарного заседания: "К миру без гегемонии".