Как продать машину на "мёртвом" рынке: эксперт дал три простых совета

Продать автомобиль можно даже на "мёртвом" рынке, когда даже одного звонка от потенциального покупателя приходится ждать долго. Но для этого нужно выполнять ряд условий. Руководитель PR-департамента "Яндекс.Вертикалей" Иван Кузнецов дал читателям Лайфа три простых совета.

Во-первых, он рекомендует правильно выставить цену. Чтобы её определить, можно использовать крупные сервисы, которым вы доверяете, вроде "Авто.ру". Там есть бесплатные помощники. Например, инструмент, который по базе объявлений определяет среднюю стоимость конкретной модели. Машины, которые продаются по рыночной цене, отмечаются бейджем "хорошая цена", те, что ниже рынка, — "отличная цена". Такие объявления наиболее привлекательны для покупателя.

Совет номер два — делать качественные фото автомобиля. Например, снимать только чистую машину и при хорошем освещении, не забывать заглянуть с камерой в салон.

"По статистике "Авто.ру", съёмки салона и 3D-панорамы в два раза увеличивают количество просмотров объявления", — рассказал Кузнецов.

Также он посоветовал не пытаться скрыть проблемы автомобиля, описывая его состояние. Ведь крупные автомобильные базы предлагают сервисы проверки истории автомобилей. Так, например, отчёты "ПроАвто" показывают реальный пробег — сравнивают данные из базы "Авто.ру" и СТО по всей стране. Если автомобиль в залоге, угоне или за ним числятся неоплаченные штрафы, это тоже покажут.