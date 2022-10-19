Минобороны показало, как работает комплекс разведки "Леер-3"
Минобороны РФ показало видео работы комплекса "Леер-3" в зоне спецоперации
Российские военные применяют в зоне спецоперации на Украине уникальные комплексы "Леер-3". Они созданы для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Минобороны показало редкие кадры работы этой секретной аппаратуры.
Работа комплекса "Леер-3" в зоне спецоперации. Видео @ Telegram / Минобороны России
Комплекс "Леер-3" предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех. Сигнал передаётся с беспилотников. На видео Минобороны роль носителя выполняет "Орлан-3". БПЛА оснащают передатчиками радиосигнала, которые имитируют работу базовых сетей GSM и препятствуют использованию абонентских терминалов.
Комплекс позволяет блокировать действие любых устройств GSM в определённых диапазонах в радиусе до 30 км. Также можно высылать абонентам ложные сообщения. Главная же задача "Леера-3" — обнаруживать массовое скопление абонентов сотовой связи в лесах, вдоль рек, даже в деревенских сараях. Все полученные координаты транслируются в штаб.
"Мы летим над населённым пунктом и наблюдаем здесь парочку абонентов. Один из них интересный: принадлежность — Нидерланды", — рассказал один из операторов комплекса в момент управления беспилотником.
Ранее Минобороны России показало, как работают ракетные комплексы "Искандер" в рамках военной спецоперации на Украине на примере подразделений Западного военного округа.
Telegram / Минобороны России