Российские военные применяют в зоне спецоперации на Украине уникальные комплексы "Леер-3". Они созданы для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Минобороны показало редкие кадры работы этой секретной аппаратуры.

Работа комплекса "Леер-3" в зоне спецоперации. Видео @ Telegram / Минобороны России

Комплекс "Леер-3" предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех. Сигнал передаётся с беспилотников. На видео Минобороны роль носителя выполняет "Орлан-3". БПЛА оснащают передатчиками радиосигнала, которые имитируют работу базовых сетей GSM и препятствуют использованию абонентских терминалов.

Комплекс позволяет блокировать действие любых устройств GSM в определённых диапазонах в радиусе до 30 км. Также можно высылать абонентам ложные сообщения. Главная же задача "Леера-3" — обнаруживать массовое скопление абонентов сотовой связи в лесах, вдоль рек, даже в деревенских сараях. Все полученные координаты транслируются в штаб.

"Мы летим над населённым пунктом и наблюдаем здесь парочку абонентов. Один из них интересный: принадлежность — Нидерланды", — рассказал один из операторов комплекса в момент управления беспилотником.