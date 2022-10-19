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Опубликовано 19 октября 2022, 04:27
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Минобороны показало, как работает комплекс разведки "Леер-3"

Минобороны РФ показало видео работы комплекса "Леер-3" в зоне спецоперации

Российские военные применяют в зоне спецоперации на Украине уникальные комплексы "Леер-3". Они созданы для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Минобороны показало редкие кадры работы этой секретной аппаратуры.

Работа комплекса "Леер-3" в зоне спецоперации. Видео @ Telegram / Минобороны России

Комплекс "Леер-3" предназначен для подавления GSM-связи при помощи помех. Сигнал передаётся с беспилотников. На видео Минобороны роль носителя выполняет "Орлан-3". БПЛА оснащают передатчиками радиосигнала, которые имитируют работу базовых сетей GSM и препятствуют использованию абонентских терминалов.

Комплекс позволяет блокировать действие любых устройств GSM в определённых диапазонах в радиусе до 30 км. Также можно высылать абонентам ложные сообщения. Главная же задача "Леера-3" — обнаруживать массовое скопление абонентов сотовой связи в лесах, вдоль рек, даже в деревенских сараях. Все полученные координаты транслируются в штаб.

"Мы летим над населённым пунктом и наблюдаем здесь парочку абонентов. Один из них интересный: принадлежность — Нидерланды", — рассказал один из операторов комплекса в момент управления беспилотником.

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Ранее Минобороны России показало, как работают ракетные комплексы "Искандер" в рамках военной спецоперации на Украине на примере подразделений Западного военного округа.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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