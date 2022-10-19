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19 октября, 07:07

Обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали на жилой дом

Губернатор Развожаев: Обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали на жилой дом

Обломки беспилотника, сбитого сегодня в Севастополе, упали на жилой дом. По словам губернатора Михаила Развожаева, после этого произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили.

"Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили", — написал губернатор в телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром в Севастополе сработала система ПВО в районе Северной стороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Система ПВО вновь сработала в Белгородской области, обесточено село Солоти

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Оксана Попова

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