Обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали на жилой дом

Обломки беспилотника, сбитого сегодня в Севастополе, упали на жилой дом. По словам губернатора Михаила Развожаева, после этого произошло небольшое возгорание, которое быстро потушили.

"Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили", — написал губернатор в телеграм-канале.