Росавиация дала авиакомпаниям инструкции на случай угона или захвата самолёта

Росавиация представила план действий для экипажа самолёта в случае захвата. Как пишет "Коммерсант", количество таких инцидентов в России существенно уменьшилось, однако в условиях международной напряжённости важно актуализировать методические материалы.

Так, российские власти составили список аэропортов для вынужденной посадки самолёта, который оказался захвачен или угнан. В перечень входят 15 аэроузлов, в числе которых два аэропорта Московского авиаузла (МАУ) и 13 аэропортов других городов России.

В случае захвата экипажу нужно выбрать один из них и по радиосвязи рассказать диспетчерам о произошедшем на борту. Информация будет сразу же направлена в правоохранительные органы и экстренные службы, после чего сотрудникам сообщат о дальнейших действиях.