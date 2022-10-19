Росавиация дала авиакомпаниям инструкции на случай угона или захвата самолёта
"Ъ": Росавиация дала экипажам инструкцию на случай угона или захвата самолёта
Росавиация представила план действий для экипажа самолёта в случае захвата. Как пишет "Коммерсант", количество таких инцидентов в России существенно уменьшилось, однако в условиях международной напряжённости важно актуализировать методические материалы.
Так, российские власти составили список аэропортов для вынужденной посадки самолёта, который оказался захвачен или угнан. В перечень входят 15 аэроузлов, в числе которых два аэропорта Московского авиаузла (МАУ) и 13 аэропортов других городов России.
В случае захвата экипажу нужно выбрать один из них и по радиосвязи рассказать диспетчерам о произошедшем на борту. Информация будет сразу же направлена в правоохранительные органы и экстренные службы, после чего сотрудникам сообщат о дальнейших действиях.
При этом, как отметили в авиакомпаниях, у каждого перевозчика уже имеется собственный внутренний регламент на случай такого происшествия. Также подготовка и инструктаж по авиабезопасности регулярно проводится для бортпроводников, пилотов и других сотрудников.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о происшествии с военным самолётом в Ейске. Там 17 октября Су-34 упал между жилым домом и магазином. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Следствие считает одной из версий трагедии техническую неисправность самолёта. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
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