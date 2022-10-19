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19 октября, 05:48

Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"

Город Энергодар Запорожской области оказался полностью обесточен в результате нанесённого ВСУ удара по подстанции "Луч", сообщил глава местной администрации Александр Волга.

Глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о последствиях обстрела ВСУ. Видео © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"

"Выведена из строя подстанция "Луч", в результате чего отсутствует свет в городе, а также дорога, по которой заезжают в город и выезжают", — сказал он, находясь на месте обстрела.

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

Как писал Лайф, украинские боевики открыли огонь по Энергодару из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесён по местной администрации и объектам гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрелов оказался повреждён мост при въезде в город. Пострадавших в результате атаки нет.

Обложка ©

Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"

Николь Вербер

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