Энергодар полностью обесточен из-за ракетного удара ВСУ по подстанции "Луч"
Город Энергодар Запорожской области оказался полностью обесточен в результате нанесённого ВСУ удара по подстанции "Луч", сообщил глава местной администрации Александр Волга.
Глава Администрации Энергодара Александр Волга сообщил о последствиях обстрела ВСУ. Видео © Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"
"Выведена из строя подстанция "Луч", в результате чего отсутствует свет в городе, а также дорога, по которой заезжают в город и выезжают", — сказал он, находясь на месте обстрела.
Как писал Лайф, украинские боевики открыли огонь по Энергодару из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесён по местной администрации и объектам гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрелов оказался повреждён мост при въезде в город. Пострадавших в результате атаки нет.
Telegram / "ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ"