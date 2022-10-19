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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 05:55
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Власти Херсона заявили, что город превращается в крепость

Стремоусов: Херсон превращается в крепость

Несмотря на то что киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области множество бойцов и военной техники, никаких опасений насчёт сдачи города нет. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Речь идёт об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", подчеркнул он.

На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону
На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
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