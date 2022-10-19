НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 05:55

Власти Херсона заявили, что город превращается в крепость

Стремоусов: Херсон превращается в крепость

Несмотря на то что киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области множество бойцов и военной техники, никаких опасений насчёт сдачи города нет. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Речь идёт об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", подчеркнул он.

На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону

На Херсонщине сообщили о стягивании техники и бойцов ВСУ к региону

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время Вооружённые силы Украины могут организовать наступление на Херсон. Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что не исключены обстрелы регионального центра и правобережной части области.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров