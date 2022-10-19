Власти Херсона заявили, что город превращается в крепость

Несмотря на то что киевские власти стянули к линии фронта в Херсонской области множество бойцов и военной техники, никаких опасений насчёт сдачи города нет. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Речь идёт об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость", — подчеркнул он.