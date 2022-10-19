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19 октября, 06:21

Десант ВСУ не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС

Вооружённые силы Украины не менее чем на 30 катерах попытались высадить десант в городе Энергодаре для захвата Запорожской атомной электростанции. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, бой шёл несколько часов, атака ВСУ была отбита.

"Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трёх десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", — сказал он в беседе с ТАСС.

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Ранее стало известно, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

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