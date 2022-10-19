Десант ВСУ не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС

Вооружённые силы Украины не менее чем на 30 катерах попытались высадить десант в городе Энергодар для захвата Запорожской атомной электростанции. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, бой шёл несколько часов, атака ВСУ была отбита.

"Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трёх десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", — сказал он в беседе с ТАСС.