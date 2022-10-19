ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 06:21
25350

Десант ВСУ не менее чем на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре для захвата ЗАЭС

Вооружённые силы Украины не менее чем на 30 катерах попытались высадить десант в городе Энергодар для захвата Запорожской атомной электростанции. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, бой шёл несколько часов, атака ВСУ была отбита.

"Десант на десятках катеров. Предварительно, не менее трёх десятков катеров пытались высадиться в Энергодаре. Это силы спецопераций. Они тренируются захватывать критически важные объекты, а таковым у нас является Запорожская АЭС. Был бой, попытка пресечена", — сказал он в беседе с ТАСС.

Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС
Киев готовится к очередной попытке захвата Запорожской АЭС

Ранее стало известно, что Киев сменил план по захвату ЗАЭС и выбрал новое место для форсирования Днепра. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar