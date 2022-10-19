Власти Херсонщины за шесть дней переместят на левый берег 50–60 тысяч человек

Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек. Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, перемещение мирных жителей займёт примерно шесть дней. Также Сальдо рассказал, что в речном порту уже стоят катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег. При этом напряжённости в городе нет, уточнил он.