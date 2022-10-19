Власти Херсонщины за шесть дней переместят на левый берег 50–60 тысяч человек
Сальдо заявил о планах переместить на левый берег Днепра и в регионы 50–60 тысяч жителей
Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек. Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, перемещение мирных жителей займёт примерно шесть дней. Также Сальдо рассказал, что в речном порту уже стоят катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег. При этом напряжённости в городе нет, уточнил он.
Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ГЭС.
ТАСС / Стрингер