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19 октября, 06:55

Власти Херсонщины за шесть дней переместят на левый берег 50–60 тысяч человек

Сальдо заявил о планах переместить на левый берег Днепра и в регионы 50–60 тысяч жителей

Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек. Об этом в эфире программы "Соловьёв Live" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, перемещение мирных жителей займёт примерно шесть дней. Также Сальдо рассказал, что в речном порту уже стоят катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег. При этом напряжённости в городе нет, уточнил он.

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Напомним, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ГЭС.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Оксана Попова

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