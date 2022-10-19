Токаев: Совершившие госизмену в ходе январских беспорядков предстанут перед судом
Скоро перед судом предстанут совершившие государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, те, кто "проявил двуличие и трусость, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что будет продолжено следствие по действиям лиц, которые допустили или спровоцировали ЧП, а также призвал вынести уроки из ситуации и не героизировать бандитов и террористов, что чревато повторением подобных событий.
"Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародёров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", — сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области.
Как рассказывал Лайф, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ: они выросли в два раза после Нового года. На фоне масштабных протестных акций правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
ТАСС / Валерий Шарифулин