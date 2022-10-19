Токаев: Совершившие госизмену в ходе январских беспорядков предстанут перед судом

Скоро перед судом предстанут совершившие государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, те, кто "проявил двуличие и трусость, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что будет продолжено следствие по действиям лиц, которые допустили или спровоцировали ЧП, а также призвал вынести уроки из ситуации и не героизировать бандитов и террористов, что чревато повторением подобных событий.

"Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародёров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа", — сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области.