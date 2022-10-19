Пушилин: В Артёмовске борьба идёт за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы

Вооружённые силы Украины подтягивают резервы к Артёмовску, где сегодня борьба идёт за каждый клочок земли. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Там идёт борьба за каждый клочок. Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артёмовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются", — отметил он в эфире программы "Соловьёв Live".