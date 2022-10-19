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Регион
Опубликовано 19 октября 2022, 07:27
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Пушилин: В Артёмовске борьба идёт за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы

Вооружённые силы Украины подтягивают резервы к Артёмовску, где сегодня борьба идёт за каждый клочок земли. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Там идёт борьба за каждый клочок. Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артёмовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются", отметил он в эфире программы "Соловьёв Live".

Наступление союзных сил в районе Артёмовска оголило оборону ВСУ на других участках фронта
Наступление союзных сил в районе Артёмовска оголило оборону ВСУ на других участках фронта

А ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Артёмовском направлении в Донбассе сейчас складывается очень тяжёлая ситуация для ВСУ.

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ТАСС / Evgeniy Maloletka

Александра Вишнякова
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