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19 октября, 07:40

Пьяный кузбассовец посреди ночи разбил пять машин, пытаясь припарковать "газель"

В Кемерово пьяный водитель в попытках припарковаться разбил пять автомобилей

В Кузбассе пьяный 22-летний водитель "газели" протаранил пять машин, пытаясь припарковаться на открытой стоянке. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Пьяный водитель из Кемерово протаранил пять машин, пытаясь припарковаться. Видео © VK / Регион-42 Кемерово

ДТП случилось в городе Кемерово на улице Серебряный Бор, 13 в районе трёх часов ночи. На кадрах видно, как неадекват за рулём предпринял несколько попыток сдать назад, но каждый раз наезжал на припаркованные у дома автомобили. При этом в салоне с кузбассовцем находился ещё один пассажир, который в какой-то момент выскочил из "газели" и убежал.

Во время задержания полицией нетрезвому водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Теперь ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав до двух лет.

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Обложка ©

VK / Регион-42 Кемерово

Ирина Фальке

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