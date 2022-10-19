В Молдавии назвали два сценария для объявления мобилизации
Министр обороны Молдавии Носатый снова подтвердил возможность объявления мобилизации в республике
Если линия боевых действий на Украине приблизится к молдавским границам либо в страну направится новая волна беженцев, Кишинёв может объявить о мобилизации. Об этом сообщил в среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR.
"Чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии. Также это может быть связано с миграцией беженцев с Украины. В таком случае мы должны будем предпринять определённые действия, чтобы адекватно реагировать", — проинформировал он.
О том, что в республике рассматривают возможность объявления мобилизации, министр обороны Носатый заявлял и ранее. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами подтвердила эти сведения. Правда, она, как и все предыдущие участники, не догадывалась о розыгрыше и думала, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Пока же Молдавия намерена обратиться к России с просьбой исключить частичную мобилизацию лиц со вторым молдавским гражданством. Президент республики Майя Санду рассказала, что МИД страны уже работает над данным вопросом.
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