В Молдавии назвали два сценария для объявления мобилизации

Если линия боевых действий на Украине приблизится к молдавским границам либо в страну направится новая волна беженцев, Кишинёв может объявить о мобилизации. Об этом сообщил в среду министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в эфире телеканала TVR .

"Чтобы развернулся такой сценарий, должны произойти некоторые радикальные изменения, так скажем, в первую очередь на фронте на Украине, например перемещение боевых действий очень близко к границам Молдавии. Также это может быть связано с миграцией беженцев с Украины. В таком случае мы должны будем предпринять определённые действия, чтобы адекватно реагировать", — проинформировал он.