В МОК сочли неправильным введение санкций против российских спортсменов
Томас Бах: МОК против полной политизации спорта и наказания спортивных организаций из РФ
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против полной политизации в спорте и наказания российских и белорусских спортивных организаций.
Выступая на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов, он заявил, что санкции МОК не распространяются на спортивные организации из РФ или Белоруссии, потому что "конфликт не был начат российскими атлетами, Олимпийским комитетом РФ или членами МОК из России".
"Мы против такой полной политизации в спорте. Мы не будем более политичными, чем политики. В данный момент проходит Генеральная Ассамблея ООН в присутствии всех её участников, несмотря на то что некоторые страны находятся в состоянии конфликта", — сказал Бах.
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Ранее в интервью газете Corriere della Sera Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.
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