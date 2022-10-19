Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили Соединённые Штаты Америки в обострении украинского конфликта. Так они отреагировали на заявление немецкого военного историка Зёнке Найтцеля, который назвал специальную военную операцию на Украине "рискованной игрой Путина".

"Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки", — убеждён один из пользователей.

"Путин не играет в игру, он защищает свою страну", — подчеркнул читатель.

"Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведёт себя ещё рискованнее", — считает комментатор.

Также многие указали на необходимость скорого проведения переговоров между Москвой и Киевом. По их мнению, если бы Украина согласилась на диалог, многих напряжённых нюансов удалось бы избежать.