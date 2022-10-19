Житель Бурятии напился, изнасиловал дочь и получил пулю от полицейских, которых хотел убить
В Бурятии пьяный мужчина изнасиловал дочь и открыл огонь по полицейским
Ружьё, из которого житель Бурятии стрелял в полицейских. Фото © СУ СК РФ по Республике Бурятия
В Бурятии нетрезвый 37-летний мужчина изнасиловал дочь, после чего обстрелял из ружья прибывших на помощь девочке полицейских. О случившемся сообщает СУ СК РФ по республике.
17 октября житель улуса в Закаменском районе Бурятии изрядно выпил, а затем набросился на несовершеннолетнюю дочь и изнасиловал её. Потерпевшая тут же позвонила правоохранителям. Однако мужчина схватил охотничье ружьё и не подпускал к дому стражей порядка. Он вышел во двор и стал целиться в полицейских.
"При этом на линии поражения также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по конечностям обвиняемого, причинив ему ранения бедра. После этого мужчина был разоружён, задержан и доставлен в медицинское учреждение", — указали в ведомстве.
Задержанный сознался в содеянном, сейчас он находится в больнице под охраной полиции, решается вопрос о его аресте. Ему предъявлено обвинение по уголовным статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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