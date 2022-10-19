Жители Херсонской области начали перебираться на левый берег Днепра
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра
Организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра началось в порту Херсона. Об этом сообщили в среду в Администрации города Алёшки.
В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Видео © t.me / Администрация города Алёшки
"В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алёшки и в Голую Пристань. Там же развёрнут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки. Его выберут на основе желания самого человека", — рассказали в пресс-службе мэрии.
Волонтёр Общероссийского народного фронта сообщил, что в пунктах временного размещения находятся сотрудники МЧС и местной администрации, которые помогают людям при перемещении. Кроме того, для упрощения процесса поездок работает горячая линия: 8 (800) 301-99-99.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.
Кадр из видео / t.me / Администрация города Алёшки