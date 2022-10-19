Жители Херсонской области начали перебираться на левый берег Днепра

"В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алёшки и в Голую Пристань. Там же развёрнут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки. Его выберут на основе желания самого человека", — рассказали в пресс-службе мэрии.