В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов
Депутат Метелев: В ГД обсудят проблему отсрочки по мобилизации для многодетных отцов
В ходе пленарного заседания в Госдуме депутаты обсудят отсрочку для многодетных отцов по частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.
Так, согласно указаниям Генерального штаба ВС России, при наличии трёх несовершеннолетних детей до 16 лет отцу положена отсрочка от частичной мобилизации, напомнил депутат. По словам Метелева, Комитету по обороне было поручено представить согласованное с Минобороны решение. При этом обсуждение будет закрытое, уточнил он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России отцы с тремя и более детьми теперь не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет. Информацию подтвердила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Также СПЧ предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.
ТАСС / Сергей Фадеичев