В Госдуме обсудят проблему мобилизации многодетных отцов

В ходе пленарного заседания в Госдуме депутаты обсудят отсрочку для многодетных отцов по частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.

Так, согласно указаниям Генерального штаба ВС России, при наличии трёх несовершеннолетних детей до 16 лет отцу положена отсрочка от частичной мобилизации, напомнил депутат. По словам Метелева, Комитету по обороне было поручено представить согласованное с Минобороны решение. При этом обсуждение будет закрытое, уточнил он в своём телеграм-канале.