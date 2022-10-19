В подъезде повреждённого дома в Ейске возникла угроза обрушения балконов

Замруководителя Департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец заявил об угрозе обрушения балконов на двух этажах в четвёртом подъезде дома в Ейске, повреждённого в результате ЧП с Су-34.

"Есть вероятность обрушения балконов на третьем и четвёртом этажах в четвёртом подъезде. Плита проседает на глазах", — сказал Горобец журналистам. По его словам, находиться сейчас в здании небезопасно.