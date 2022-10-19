В подъезде повреждённого дома в Ейске возникла угроза обрушения балконов
Замруководителя Департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец заявил об угрозе обрушения балконов на двух этажах в четвёртом подъезде дома в Ейске, повреждённого в результате ЧП с Су-34.
"Есть вероятность обрушения балконов на третьем и четвёртом этажах в четвёртом подъезде. Плита проседает на глазах", — сказал Горобец журналистам. По его словам, находиться сейчас в здании небезопасно.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.
Телеграм-канал Вениамина Кондратьева