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19 октября, 10:21

В подъезде повреждённого дома в Ейске возникла угроза обрушения балконов

Замруководителя Департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец заявил об угрозе обрушения балконов на двух этажах в четвёртом подъезде дома в Ейске, повреждённого в результате ЧП с Су-34.

"Есть вероятность обрушения балконов на третьем и четвёртом этажах в четвёртом подъезде. Плита проседает на глазах", — сказал Горобец журналистам. По его словам, находиться сейчас в здании небезопасно.

Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться в квартиры с 18:00

Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться в квартиры с 18:00

Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.

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Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

Ирина Фальке

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