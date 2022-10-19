В Роспотребнадзоре перечислили главные особенности "гонконгского" гриппа
Профессор Пшеничная назвала три главные особенности нового "гонконгского" гриппа
Среди привычных вирусов, циркулирующих в сезон гриппа, в 2022 году россиян ожидает новый "гонконгский" грипп (или А/Н3N2). Об особенностях этого штамма рассказала в разговоре с kp.ru замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
Во-первых, грипп А/Н3N2 не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний, которые присутствовали во время пандемии ковида и при свином гриппе. Те развивались намного быстрее и хуже поддавались лечению.
Вторая особенность — "гонконгский" штамм может привести к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей, поэтому при заражении требуется наблюдение врача и курс подходящих антибиотиков. Также во многих случаях грипп А/Н3N2 сопровождается выраженной лихорадкой, снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов и повышением С-реактивного белка в анализах крови, напоминает Пшеничная. При этом подходящие вакцины в России есть.
"Все имеющиеся в РФ вакцины содержат актуальные для текущего эпидсезона гриппа штаммы. Есть трёх- и четырёхвалентные вакцины. В трёхвалентные входят штаммы вируса гриппа А/H1N1 (свиной грипп), A/H3N2 ("гонконгский" грипп) и вируса типа В линии "Виктория", — рассказала специалист.
Ранее доктор биологических наук Пётр Чумаков рассказал, когда нужно прививаться от нового вируса гриппа. По его словам, пик распространения данного заболевания зачастую приходится уже на конец осени или начало зимы, но для формирования иммунитета потребуется как минимум три недели.
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