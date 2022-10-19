В Роспотребнадзоре перечислили главные особенности "гонконгского" гриппа

Среди привычных вирусов, циркулирующих в сезон гриппа, в 2022 году россиян ожидает новый "гонконгский" грипп (или А/Н3N2). Об особенностях этого штамма рассказала в разговоре с kp.ru замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

Во-первых, грипп А/Н3N2 не вызывает быстро развивающихся вирусных пневмоний, которые присутствовали во время пандемии ковида и при свином гриппе. Те развивались намного быстрее и хуже поддавались лечению.

Вторая особенность — "гонконгский" штамм может привести к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей, поэтому при заражении требуется наблюдение врача и курс подходящих антибиотиков. Также во многих случаях грипп А/Н3N2 сопровождается выраженной лихорадкой, снижением уровня иммунных клеток лейкоцитов и повышением С-реактивного белка в анализах крови, напоминает Пшеничная. При этом подходящие вакцины в России есть.

"Все имеющиеся в РФ вакцины содержат актуальные для текущего эпидсезона гриппа штаммы. Есть трёх- и четырёхвалентные вакцины. В трёхвалентные входят штаммы вируса гриппа А/H1N1 (свиной грипп), A/H3N2 ("гонконгский" грипп) и вируса типа В линии "Виктория", — рассказала специалист.