От астмы до туберкулёза: Названы болезни, которые может вызвать увлажнитель воздуха

Грязный увлажнитель воздуха может обернуться причиной появления целого ряда опасных лёгочных заболеваний для владельца, рассказал Лайфу врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Всё дело в микроорганизмах, которые развиваются в застоявшейся воде.

"В этой влажной среде, в этой банке, где находится вода, могут расти и размножаться так называемые микобактерии. В том числе микобактерии туберкулёза, но чаще всего другие микобактерии атипичные, которые могут вызывать такие туберкулёзоподобные заболевания лёгких", — пояснил врач.

Кроме того, на поверхности и внутри увлажнителя могут расти многоклеточные грибы, вызывающие инфекции и аллергические заболевания, начиная с бронхиальной астмы и заканчивая более тяжёлым аллергическим бронхолёгочным аспергиллёзом. В списке также воспаление лёгких, микобактериоз, грибковые инфекции. Особенно опасно такое соседство для людей со слабым иммунитетом.

"Если подвести итог, то увлажнитель надо чистить. Желательно чистить его, используя средства индивидуальной защиты: перчатки, маску, хотя бы обычную медицинскую", — заключил собеседник Лайфа.