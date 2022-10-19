Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников добровольцем отправляется на фронт прямо в день рождения сына. Народный избранник прибудет в распоряжение командующего 8-й армией РФ 21 октября, сообщает Ura.ru.

Депутат ГД РФ Олег Колесников уходит в зону СВО с дня рождения сына. Видео © Ura.ru

"Мне кажется, что для любого мужчины высший долг — это защита Родины. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне, дошёл до Берлина. Мой прадед — участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая честь быть плечом к плечу со всеми ребятами, которые сегодня защищают нашу Родину", — пояснил Колесников своё решение.

Сын депутата в этот день отмечает 21-летие, отговаривать отца он не стал. Вся семья поддержала мужчину и назвала его выбор пойти служить правильным, так как по-другому сегодня никак нельзя.