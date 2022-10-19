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19 октября, 09:51

"Высший долг — это защита Родины": Депутат Госдумы уходит на фронт добровольцем в день рождения сына

Депутат Госдумы Колесников уходит на фронт добровольцем в день рождения сына

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников добровольцем отправляется на фронт прямо в день рождения сына. Народный избранник прибудет в распоряжение командующего 8-й армией РФ 21 октября, сообщает Ura.ru.

Депутат ГД РФ Олег Колесников уходит в зону СВО с дня рождения сына. Видео © Ura.ru

"Мне кажется, что для любого мужчины высший долг — это защита Родины. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне, дошёл до Берлина. Мой прадед — участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая честь быть плечом к плечу со всеми ребятами, которые сегодня защищают нашу Родину",  пояснил Колесников своё решение.

Сын депутата в этот день отмечает 21-летие, отговаривать отца он не стал. Вся семья поддержала мужчину и назвала его выбор пойти служить правильным, так как по-другому сегодня никак нельзя.

В "Единой России" рассказали о региональных депутатах, попросившихся на фронт

В "Единой России" рассказали о региональных депутатах, попросившихся на фронт

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол написал в столичном военкомате заявление о добровольной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. Он работал наблюдателем на референдуме в ЛНР и увидел, что происходит в Донбассе и как жителям региона нужна помощь.

Обложка ©

Ura.ru

Татьяна Миссуми

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