В Совфеде подготовят предложения по систематизации выплат мобилизованным
Матвиенко поручила выработать общую систему выплат мобилизованным
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить предложения по организации системы выплат мобилизованным. На заседании Верхней палаты парламента она заявила, что разница в данных выплатах недопустима.
"Я дала поручение [первому вице-спикеру Андрею] Турчаку и [вице-спикеру Николаю] Журавлёву вместе с комитетом палаты по обороне и безопасности разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе — недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", — сказала она.
Более того, комитету по обороне и безопасности поручено разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом стоимости снаряжения для мобилизованных. По её словам, "цены выросли до небес и непонятно, на каком основании".
Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли поправки, уточняющие права и льготы для добровольцев. Согласно им добровольческие формирования предлагается наделить статусом военнослужащих. Это значит, что все соответствующие социальные гарантии и выплаты будут доступны добровольцам и членам их семей.
ТАСС / Станислав Красильников