В Совфеде подготовят предложения по систематизации выплат мобилизованным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить предложения по организации системы выплат мобилизованным. На заседании Верхней палаты парламента она заявила, что разница в данных выплатах недопустима.

"Я дала поручение [первому вице-спикеру Андрею] Турчаку и [вице-спикеру Николаю] Журавлёву вместе с комитетом палаты по обороне и безопасности разобраться с системой выплат. Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе — недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему", — сказала она.

Более того, комитету по обороне и безопасности поручено разобраться в ситуации с сильным и необоснованным ростом стоимости снаряжения для мобилизованных. По её словам, "цены выросли до небес и непонятно, на каком основании".