Личный состав МВД РФ переведён на усиленный режим несения службы в ряде регионов
Колокольцев: Сотрудники МВД переведены на усиленный режим несения службы в приграничных районах
В приграничных регионах России личный состав МВД переведён на усиленный режим несения службы. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев во время правчаса в Госдуме.
"Личный состав ряда территорий переведён на усиленный вариант несения службы. Особенно на приграничных территориях", — сообщил министр.
Ранее в Курской области было продлено действие повышенного жёлтого уровня террористической опасности до 22 октября. Решение принято, так как украинская армия усилила обстрелы приграничных сёл в регионе. Часто под огнём оказываются посёлки Волфино и Тёткино Глушковского района. На днях в результате обстрела ВСУ получил повреждения Горнальский Свято-Николаевский монастырь на границе с Украиной. Один из снарядов попал в Братский корпус.
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