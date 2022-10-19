Итальянский певец Аль Бано назвал абсурдом повышение цен на электричество
Аль Бано. Обложка © Getty Images / Ivan Romano
Известный итальянский певец Аль Бано в эфире телеканала Rai3 резко раскритиковал повышение цен на электроэнергию, назвав это абсурдным подорожанием.
"С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!" — рассказал артист, владеющий винодельческим хозяйством на юге Италии.
Ранее Лайф сообщал, что в Италии могут приостановить промышленное производство в период с декабря по февраль из-за необходимости ограничивать использование электроэнергии.