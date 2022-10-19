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19 октября, 10:19

Итальянский певец Аль Бано назвал абсурдом повышение цен на электричество

<p>Аль Бано. Обложка © Getty Images / Ivan Romano</p>

Аль Бано. Обложка © Getty Images / Ivan Romano

Известный итальянский певец Аль Бано в эфире телеканала Rai3 резко раскритиковал повышение цен на электроэнергию, назвав это абсурдным подорожанием.

"С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!" — рассказал артист, владеющий винодельческим хозяйством на юге Италии.

В Европе заявили о беспрецедентном энергетическом шоке от роста цен

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Ранее Лайф сообщал, что в Италии могут приостановить промышленное производство в период с декабря по февраль из-за необходимости ограничивать использование электроэнергии.

Артур Белкин

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