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19 октября, 10:25

Против режиссёра Виталия Манского возбудили уголовное дело о клевете

<p>Режиссёр Виталий Манский. Обложка © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Режиссёр Виталий Манский. Обложка © ТАСС / Андрей Гордеев

В отношении российского и латвийского режиссёра документального кино Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом Лайфу рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Как сообщил юрист, дело возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет". Также известно, что пока режиссёра не допрашивали.

Весной этого года Манский в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) якобы "воруется не меньше 85% бюджета".

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В начале сентября появилась информация о том, что Виталий Манский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в ведомственной базе, однако инкриминируемая статья не была указана.

Оксана Попова

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