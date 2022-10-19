Против режиссёра Виталия Манского возбудили уголовное дело о клевете

В отношении российского и латвийского режиссёра документального кино Виталия Манского возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом Лайфу рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Как сообщил юрист, дело возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет". Также известно, что пока режиссёра не допрашивали.

Весной этого года Манский в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) якобы "воруется не меньше 85% бюджета".