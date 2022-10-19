"Не выдержал жену-красавицу": Взявший в заложники сына неадекват раскаялся и рассказал о причинах поступка

Взявший в заложники и ранивший 9-летнего сына пьяный неадекват из города Курдово Ленинградской области рассказал, что на такой поступок пошёл из-за сложностей в отношениях с женой, и полностью сознался в содеянном. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Ранивший 9-летнего сына мужчина рассказал, что сделал это из-за жены. Видео © t.me / Mash на Мойке

По собственному признанию задержанного в последние дни он был на больничном, однако продолжал пить из-за жены, которая бросила его после 15 лет совместной жизни.

"Я вообще не понимаю, что я сейчас сделал. Жалею? Конечно. Давно пью, да. Наркотики не употребляю. Ни за что не судим, чистый. Не выдержал жену-красавицу и натворил дел. Каюсь, винюсь. Простит ребёнок или нет? Не знаю", — рассказал задержанный.