В Ленобласти задержали отца, который угрожал убить 9-летнего сына, мальчик ранен
В городе Кудрово Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который заперся в квартире и угрожал убить собственного сына. Мальчика освободили, он ранен.
Как сообщает источник Лайфа, в полицию поступило сообщение о неадекватном 38-летнем мужчине, который угрожает убить 9-летнего сына и покончить с собой. На место выехали правоохранители и скорая. По предварительным данным, неадекватный отец может находиться в состоянии наркотического опьянения.
Позже стало известно, что сотрудники полиции задержали мужчину и освободили мальчика, он тяжело ранен.
"На лестничной клетке полицейских встретила мать. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребёнка и грозится его убить. В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались "громовцы". Они обезоружили злоумышленника", — рассказали в полиции.
Ребёнок в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу. А его отец отправился в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейские выяснили, что причиной происшествия стал конфликт между супругами — мужчину бросила жена, она с двумя детьми переехала к матери, а отец семейства уже два месяца жил один. Утром пьяный мужчина подкараулил сына по дороге в школу, увёл его к себе в квартиру и стал названивать с угрозами жене.