Экс-футболист "Локомотива" Артёмов разбился насмерть при падении с 17-го этажа в Москве
Максим Артёмов. Фото © Footballfacts.ru / Алексей 1983
Бывший футболист "Локомотива" Максим Артёмов упал с 17-го этажа жилой высотки в районе Лефортово. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тело 26-летнего футболиста было обнаружено на козырьке подъезда многоэтажки на улице Госпитальный Вал, мужчина скончался на месте. Очевидцы сообщают, что спортсмен выпал из пожарного окна. Полиция проводит проверку по факту трагедии.
Артёмов являлся воспитанником московской академии "Спартак", играл за нижегородский клуб "Олимпиец" и смоленский "Днепр", а с 2014 по 2015 год был в составе футбольного клуба "Локомотив".
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