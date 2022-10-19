Эрдоган договорился с Путиным о создании хаба, по которому газ будет поставляться в Европу

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании международного газового хаба для поставок энергоресурсов из РФ в Европу.

"Мы договорились с Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу", — заявил турецкий лидер в ходе выступления в Парламенте.