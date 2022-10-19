Эрдоган договорился с Путиным о создании хаба, по которому газ будет поставляться в Европу
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании международного газового хаба для поставок энергоресурсов из РФ в Европу.
"Мы договорились с Владимиром Путиным о создании у нас газового центра, через который природный газ можно будет поставлять в Европу", — заявил турецкий лидер в ходе выступления в Парламенте.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Он подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через него будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках".
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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ