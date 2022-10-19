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Опубликовано 19 октября 2022, 10:49

На Украине признали эффективность тактики ВС РФ в рамках спецоперации

Украинский политик Пашинский назвал эффективной тактику ВС РФ на Украине

Тактика Российской армии во время специальной военной операции на Украине является эффективной, с достаточно отлаженной системой коммуникации. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в рамках нового выпуска "Шоу ВиЛ" на Rutube.

"Русские применяют достаточно эффективную тактику. У них в воздухе постоянно три "Орлана" (беспилотный комплекс. — прим. Лайфа), постоянная связь с артиллерией и миномётами. Любое движение на нашей стороне — идёт артиллерийский вал. К сожалению, [у ВС РФ] пока нет проблем со снарядами. У них достаточно отлаженная система коммуникации "Орлан" командный пункт — целеуказание — миномётная батарея — артиллерийская батарея". Что очень сильно снижает наш потенциал", — отметил Пашинский в разговоре с пранкерами, которые представились ему бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

По словам политика, сейчас идёт "война беспилотников и артиллерии". Российские же военные хорошо маскируются и прячут свою технику, что приводит к затяжным боям, которые являются интенсивными с точки зрения расхода боеприпасов. Однако с точки зрения боевых действий, напротив, наблюдается низкая интенсивность, сказал Пашинский.

"И это хроническая болезнь как Российской армии, так и нашей", — добавил Пашинский.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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