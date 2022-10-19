НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 10:44

Под Оренбургом пограничник расстрелял жену из автомата и пытался покончить с собой

В Оренбургской области пограничника заподозрили в убийстве супруги

<p>В Оренбургской области военный подозревается в убийстве жены. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/45304" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Оренбургской области военный подозревается в убийстве жены. Обложка © T.me / SHOT

Пограничника из Оренбургской области подозревают в жестоком убийстве собственной жены. Как узнал телеграм-канал SHOT, он расстрелял девушку.

Всё произошло в местном селе Изобильное на глазах у сослуживца пограничника. По словам свидетеля инцидента, коллега по службе сильно поругался с женой, после чего расстрелял её из автомата. Затем военный попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. Его супруга погибла на месте.

Что стало причиной такого поступка — неизвестно. В этом деле будет разбираться военно-следственная прокуратура.

Ударила в сердце: Порнозвезда Барби зарезала сожителя ножом

Ударила в сердце: Порнозвезда Барби зарезала сожителя ножом

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве мужчина убил жену, которую подозревал в изменах, и покончил с собой. После расправы он отправил СМС с признанием и извинениями тёще. В своих бедах убийца также обвинил двух знакомых, которые, по его мнению, могли быть любовниками его супруги. Перед жутким преступлением ревнивец отвёз дочь в Балашиху.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров