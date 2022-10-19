Под Оренбургом пограничник расстрелял жену из автомата и пытался покончить с собой

Пограничника из Оренбургской области подозревают в жестоком убийстве собственной жены. Как узнал телеграм-канал SHOT, он расстрелял девушку.

Всё произошло в местном селе Изобильное на глазах у сослуживца пограничника. По словам свидетеля инцидента, коллега по службе сильно поругался с женой, после чего расстрелял её из автомата. Затем военный попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. Его супруга погибла на месте.

Что стало причиной такого поступка — неизвестно. В этом деле будет разбираться военно-следственная прокуратура.