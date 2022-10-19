Под Оренбургом пограничник расстрелял жену из автомата и пытался покончить с собой
В Оренбургской области пограничника заподозрили в убийстве супруги
В Оренбургской области военный подозревается в убийстве жены. Обложка © T.me / SHOT
Пограничника из Оренбургской области подозревают в жестоком убийстве собственной жены. Как узнал телеграм-канал SHOT, он расстрелял девушку.
Всё произошло в местном селе Изобильное на глазах у сослуживца пограничника. По словам свидетеля инцидента, коллега по службе сильно поругался с женой, после чего расстрелял её из автомата. Затем военный попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. Его супруга погибла на месте.
Что стало причиной такого поступка — неизвестно. В этом деле будет разбираться военно-следственная прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве мужчина убил жену, которую подозревал в изменах, и покончил с собой. После расправы он отправил СМС с признанием и извинениями тёще. В своих бедах убийца также обвинил двух знакомых, которые, по его мнению, могли быть любовниками его супруги. Перед жутким преступлением ревнивец отвёз дочь в Балашиху.
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