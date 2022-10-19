ВКС России нанесли ракетный удар по Иностранному легиону в Херсонской области

Войска России нанесли ракетные удары по подразделениям 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также по Иностранному легиону на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирования наёмников Иностранного легиона. За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наёмников", — уточнил он.

Кроме того, в результате атак российских военных ВСУ потеряли на этом направлении восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.