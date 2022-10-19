НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 октября, 10:59

ВКС России нанесли ракетный удар по Иностранному легиону в Херсонской области

Войска России нанесли ракетные удары по подразделениям 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также по Иностранному легиону на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирования наёмников Иностранного легиона. За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наёмников", — уточнил он.

Кроме того, в результате атак российских военных ВСУ потеряли на этом направлении восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров