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Опубликовано 19 октября 2022, 10:59

ВКС России нанесли ракетный удар по Иностранному легиону в Херсонской области

Войска России нанесли ракетные удары по подразделениям 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также по Иностранному легиону на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева и населённых пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирования наёмников Иностранного легиона. За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наёмников", — уточнил он.

Кроме того, в результате атак российских военных ВСУ потеряли на этом направлении восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки
Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 60 украинских военных. Как уточнил Конашенков, противник был отброшен на исходные позиции.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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