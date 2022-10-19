ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при очередной попытке форсировать реку Жеребец

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать в тёмное время суток реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

"Пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики", — сказал он.