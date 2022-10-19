ВСУ потеряли ещё 30 бойцов при очередной попытке форсировать реку Жеребец
Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать в тёмное время суток реку Жеребец на Красно-Лиманском направлении. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в среду официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Пресечены попытки противника форсировать в тёмное время суток реку Жеребец в районах населённых пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики", — сказал он.
По сведениям Конашенкова, российскими войсками в этом районе было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Жеребец — река в Сватовском и Кременском районах Луганской области и в Лиманском районе Донецкой области, левый приток Северского Донца. На днях очередная попытка ВСУ форсировать эту реку была пресечена российскими ракетчиками и артиллеристами. Украинская армия уже потеряла здесь порядка 60 человек личного состава. Накануне в ходе боевых действий в этом районе было уничтожено 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и шесть боевых бронированных машин.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov