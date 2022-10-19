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Опубликовано 19 октября 2022, 11:09

Российские военные сбили в небе Херсонской области украинский штурмовик Су-25

Минобороны: Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области и 12 беспилотников

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в населённом пункте Трифоновка Херсонской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в небе также было уничтожено 12 беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также в воздухе сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новосёловка, Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики", — рассказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф сообщал, что авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ "Днепр" в Запорожской области. Кроме того, были ликвидированы цеха по ремонту радиолокационных станций противника.

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Оксана Попова
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