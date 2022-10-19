Российские военные сбили в небе Херсонской области украинский штурмовик Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в населённом пункте Трифоновка Херсонской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в небе также было уничтожено 12 беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Также в воздухе сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чайкино, Суханово и Кучерское Херсонской области, Новосёловка, Старомайорское, Луганское Донецкой Народной Республики и Попасная Луганской Народной Республики", — рассказал Конашенков на брифинге.