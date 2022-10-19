Российская армия поразила объекты военного управления и системы энергетики на Украине
Вооружённые силы РФ (ВС РФ) поразили все назначенные цели, состоящие из объектов военного управления и систем энергетики Украины, при помощи высокоточного оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ