Российская армия поразила объекты военного управления и системы энергетики на Украине
Вооружённые силы РФ (ВС РФ) поразили все назначенные цели, состоящие из объектов военного управления и систем энергетики Украины, при помощи высокоточного оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ