Российская армия поразила объекты военного управления и системы энергетики на Украине

Вооружённые силы РФ (ВС РФ) поразили все назначенные цели, состоящие из объектов военного управления и систем энергетики Украины, при помощи высокоточного оружия. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", — заявил Конашенков.