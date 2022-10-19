ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ под Харьковом, Запорожьем и Николаевом

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. Так, в ходе выполнения задач специальной военной операции российским бойцам удалось уничтожить три склада боеприпасов в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

"Уничтожено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области.