Многодетная семья из семи человек погибла в результате падения самолёта в Ейске

В результате падения военного самолёта во двор девятиэтажного дома в Ейске погибла семья из семи человек, сообщил представитель администрации района. Похороны назначены на 20 октября.

"При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг", — сказали в администрации ТАСС.

Там уточнили, что это была многодетная семья Ищенко: 50-летний Александр и 49-летняя Галина, 26-летняя Наталья, 20-летний Антон, 9-летний Иван, 8-летняя Нина и 5-летний Николай.