Многодетная семья из семи человек погибла в результате падения самолёта в Ейске
В результате падения военного самолёта во двор девятиэтажного дома в Ейске погибла семья из семи человек, сообщил представитель администрации района. Похороны назначены на 20 октября.
"При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг", — сказали в администрации ТАСС.
Там уточнили, что это была многодетная семья Ищенко: 50-летний Александр и 49-летняя Галина, 26-летняя Наталья, 20-летний Антон, 9-летний Иван, 8-летняя Нина и 5-летний Николай.
Как уточнял ранее глава Ейского района Роман Бублик, расходы по организации похорон погибших в ЧП будут оплачены из резервного фонда бюджета городского поселения и района.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.
ТАСС / Романенко Эрик