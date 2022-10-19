Сексолог рассказала, как правильно вести себя при подозрениях об измене партнёра

Сексолог и психолог Ольга Багрий рассказала, как правильно действовать, если появились подозрения, что партнёр вам изменяет. Как отметила сексолог в беседе с "Лентой.ру", для начала следует тщательно обдумать худший вариант и представить все возможные негативные сценарии — таким образом повышается психологическая готовность к встрече со своими страхами.

"Задайте себе несколько простых, но важных вопросов. Что произойдёт с вами, если это так? Сможете ли вы с этим мириться? Если да, то как представляете дальнейшие отношения с любимым человеком? Если нет, то что вы будете делать, а что нет?" — уточняет специалист.

С другой стороны, подозрения могут оказаться напрасными. В таком случае стоит задать себе вопросы о действиях верного партнёра: как такой человек ведёт себя, как общается с другими людьми? Как реагирует на их флирт? При этом, по словам Багрий, нужно допустить, что существует иное поведение, отличное от чьих-то представлений и ожиданий.

Эксперт отметила, что половинка, которая начала усердно следить за собой, может пытаться таким образом вызвать ревность. Для некоторых это некий механизм защиты от низкой самооценки. В таком случае стоит спросить себя о том, как часто вы сами выражаете свои чувства и насколько уверенно и спокойно он/она чувствует себя в отношениях с вами.

Сексолог напомнила, что быть уверенным во всём на 100 процентов практически невозможно. Но важно понимать, что подозрения в измене — это, скорее, следствие, а чего именно, нужно выяснять с самим партнёром.