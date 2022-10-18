7 мужских качеств, которые женщины на дух не переносят
Что в поведении мужчины оттолкнёт любую даму? С кем из парней не свяжется ни одна адекватная девушка? Сейчас расскажем.
Все парни — индивидуальности, наделённые самыми разными качествами. И обладают чертами, как притягивающими девушек, так и отталкивающими. Есть определённые мужские качества, которые манят дам, а есть и те, которые женщины просто ненавидят. О них и пойдёт речь.
1. Чрезмерная болтливость и склонность к пустословию
Девушки крайне не любят мужчин, кто говорит много, а делает мало. Фото © Freepik
С одной стороны, женщинам не нравятся молчуны и те, кто не способен поддержать нормальный диалог. С другой стороны, мужчины, обожающие болтать, дам раздражают и отталкивают. У таких кавалеров прослеживаются обычно эгоизм и высокомерие как бонус. Не самый лучший набор качеств. Если же все слова мужчины — пустые обещания, это сразу снижает его шансы найти избранницу.
2. Высокомерие
Ни одной адекватной и уважающей себя женщине не будет приятно находиться в обществе высокомерного мужчины. Партнёр, неспособный порадоваться за других или банально уважать кого-то, кроме себя, не выглядит в глазах прекрасных дам кандидатом на руку и сердце. Высокомерных мужчин видно и слышно сразу, что помогает их избегать.
3. Инфантильность
Состоявшихся девушек обычно не тянет к мужчинам, для которых они станут мамочками. Фото © Freepik
Те представители сильного пола, которые во всём беспрекословно слушаются, не выглядят в женских глазах привлекательно. Во-первых, это банальное перекладывание ответственности в принятии решений на партнёршу. Во-вторых, слабость характера и неумение отстаивать позицию. Девушек, у которых жизнь сложилась как надо, обычно не тянет к мужчинам, которым они станут мамочками.
4. Чрезмерная серьёзность
Умения посмеяться над собой, расслабиться и отпустить заботы, повеселиться и иногда позволить себе ничего не планировать на выходные — этой и ещё многих положительных черт у слишком серьёзных ребят нет. Женщинам рядом с подобными личностями бывает тяжело, особенно если партнёрша любит и умеет тусить. Угрюмые, вечно занятые мужчины кажутся представительницам прекрасного пола холодными и отчуждёнными.
5. Лень
Пожалуй, одно из самых ненавистных качеств в мужчине. Даже высокомерные, но делающие что-то партнёры не вызывают столько негативной реакции, как лентяи. Такие тратят кучу времени впустую, оправдываясь отсутствием мотивации или сил. Их всегда что-то не устраивает, но меняться они не спешат, считая, что женщины или жизнь сами всё разрулят.
6. Жадность
Женщины не любят жадных и ограничивающих их мужчин. Фото © Freepik
Жадность и скупость мужчин у представительниц прекрасной половины человечества тоже не вызывают восторга. Ведь такие партнёры не только экономят на себе, но и загоняют в определённые рамки вторую половинку. Мнение, что все женщины обожают тратить деньги, не более чем глупый стереотип, распространённый как раз жадными мужчинами, неспособными соответствовать избраннице.
7. Хамство и любовь поспорить
Определённо, девушка не захочет оставаться в отношениях с человеком, который её не уважает. Постоянные попытки спорить говорят о низкой самооценке мужчины, которую тот компенсирует агрессией, направленной в сторону партнёрши. Неприятным бонусом в этой характеристике может идти ещё и хамство. Значит, во время ссор и споров кавалер будет обзываться и оскорблять, пытаясь унизить достоинство женщины и показать превосходство. В отношениях с таким тираном долго не протянешь.
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