7 мужских качеств, которые женщины на дух не переносят

Все парни — индивидуальности, наделённые самыми разными качествами. И обладают чертами, как притягивающими девушек, так и отталкивающими. Есть определённые мужские качества, которые манят дам, а есть и те, которые женщины просто ненавидят. О них и пойдёт речь.

1. Чрезмерная болтливость и склонность к пустословию

Девушки крайне не любят мужчин, кто говорит много, а делает мало. Фото © Freepik

С одной стороны, женщинам не нравятся молчуны и те, кто не способен поддержать нормальный диалог. С другой стороны, мужчины, обожающие болтать, дам раздражают и отталкивают. У таких кавалеров прослеживаются обычно эгоизм и высокомерие как бонус. Не самый лучший набор качеств. Если же все слова мужчины — пустые обещания, это сразу снижает его шансы найти избранницу.

2. Высокомерие

Ни одной адекватной и уважающей себя женщине не будет приятно находиться в обществе высокомерного мужчины. Партнёр, неспособный порадоваться за других или банально уважать кого-то, кроме себя, не выглядит в глазах прекрасных дам кандидатом на руку и сердце. Высокомерных мужчин видно и слышно сразу, что помогает их избегать.

3. Инфантильность

Состоявшихся девушек обычно не тянет к мужчинам, для которых они станут мамочками. Фото © Freepik

Те представители сильного пола, которые во всём беспрекословно слушаются, не выглядят в женских глазах привлекательно. Во-первых, это банальное перекладывание ответственности в принятии решений на партнёршу. Во-вторых, слабость характера и неумение отстаивать позицию. Девушек, у которых жизнь сложилась как надо, обычно не тянет к мужчинам, которым они станут мамочками.

4. Чрезмерная серьёзность

Умения посмеяться над собой, расслабиться и отпустить заботы, повеселиться и иногда позволить себе ничего не планировать на выходные — этой и ещё многих положительных черт у слишком серьёзных ребят нет. Женщинам рядом с подобными личностями бывает тяжело, особенно если партнёрша любит и умеет тусить. Угрюмые, вечно занятые мужчины кажутся представительницам прекрасного пола холодными и отчуждёнными.

5. Лень

Пожалуй, одно из самых ненавистных качеств в мужчине. Даже высокомерные, но делающие что-то партнёры не вызывают столько негативной реакции, как лентяи. Такие тратят кучу времени впустую, оправдываясь отсутствием мотивации или сил. Их всегда что-то не устраивает, но меняться они не спешат, считая, что женщины или жизнь сами всё разрулят.

6. Жадность

Женщины не любят жадных и ограничивающих их мужчин. Фото © Freepik

Жадность и скупость мужчин у представительниц прекрасной половины человечества тоже не вызывают восторга. Ведь такие партнёры не только экономят на себе, но и загоняют в определённые рамки вторую половинку. Мнение, что все женщины обожают тратить деньги, не более чем глупый стереотип, распространённый как раз жадными мужчинами, неспособными соответствовать избраннице.

7. Хамство и любовь поспорить