Председатель Ассоциации оборонных предприятий Незалежной Сергей Пашинский рассказал о некомпетентности украинской армии в обращении с американским оружием. Об этом он проговорился российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), думая, что беседует с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Полная версия разговора опубликована на RuTube.

"Боец должен уметь пользоваться оружием. У нас в конце февраля – начале марта в окопах были брошенные "Джавелины", брошенные NLAW. Почему? Их никто не обучил. Батарейка села, они его бросили, на этом всё. "Хаймарсы", слава богу, пошли в наши кадровые бригады реактивной артиллерии, они уже научились стрелять", — заявил Пашинский.

По его словам, Украина потеряла значительную часть американской военной помощи из-за некомпетентности собственных военных. Он отметил, что лично обслуживал переданные американские гаубицы "три семёрки", потому что "забыли передать инструкции".

"Мои ребята ездили, подбирали масло, я звонил Ходжесу (генерал-лейтенант США в отставке. — Прим. Лайфа), Ходжес звонил в морскую пехоту. Эта война — Тарантино отдыхает", — подчеркнул украинский политик.

Он рассказал, что из строя вышла половина "трёх семёрок": 25% — по техническим причинам, а ещё 25% — из-за человеческого фактора. Причём из 110 гаубиц за первые три недели сломалось уже 40. 20 из них вышли из строя, поскольку украинские артиллеристы не прочитали инструкцию о том, как их транспортировать.

"Не как их эксплуатировать, а как привозить! Всё, что осталось, мы уже сами отремонтировали", — добавил собеседник пранкеров.