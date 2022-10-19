Онколог назвал три главные причины рака горла

На сегодняшний день нет чёткого представления об общей причине, вызывающей рак горла, однако есть несколько известных факторов, способных влиять на возникновение болезни. О них "Вечерней Москве" рассказал специалист Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

Первым и основным при подозрении на рак горла фактором является курение. По словам врача, между вредной привычкой и онкологией есть причинно-следственная связь.

"У курильщиков риск развития рака горла существенно выше, чем у тех, кто не курит", — заявил он.

Также на возникновение недуга может повлиять злоупотребление алкоголем и контакт с различными канцерогенами, среди которых можно выделить нефтепродукты, продукты горения и бензол.

Среди первых симптомов болезни Пылев выделил длительный ларингит, осиплый голос, боль в области горла и кашель. Обследование легко выявит болезнь на ранних этапах, что важно для эффективного лечения и общей продолжительности жизни пациента.

При этом хирургическое вмешательство практикуется только на ранних стадиях, здесь используется лучевая терапия и химиотерапия. Системное лечение лекарствами используется лишь на запущенных этапах, когда уже сложно предугадать, сколько проживёт пациент.