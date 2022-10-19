Путин поручил обеспечить всем необходимым российских воинов в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для всех военных ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине, должны быть созданы все условия, в том числе это касается быта, экипировки, вооружения и медицинской помощи.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости обеспечить бойцов ВС РФ в зоне СВО всем необходимым. Видео © LIFE

"Мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки, снаряжения, питания, медобслуживания", — сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Российский лидер подчеркнул, что для исполнения поручения есть все возможности, чтобы решить поставленные вопросы "на современном и достойном нашей страны уровне".