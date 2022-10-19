Опубликован указ Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей". Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, военное положение вводится "с 20 октября с ноля часов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Решение принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины. Указ незамедлительно передан на утверждение Совета Федерации. Документом Путин поручил Правительству РФ, в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ Президента РФ, в трёхдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

"При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении", — говорится в тексте указа.